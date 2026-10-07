TÜGVA Konya, Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımı üniversite önünde protesto etti

TÜGVA Konya İl Temsilciliğince, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımını protesto etmek için "Unutulan soykırım tekrarlanır" başlıklı basın açıklaması düzenlendi.

TÜGVA Konya İl Üniversite Koordinatörü Ramazan Çetin, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi önünde yaptığı açıklamada, Filistin davasının yalnızca Filistinlilerin değil, insan onurunu ve adaleti savunan tüm insanlığın ortak davası olduğunu söyledi.

Çetin, İsrail tarafından on yıllardır sürdürülen sistematik gaspların, sürgünlerin ve katliamların meşrulaştırılamaması gerektiğini kaydetti.

Filistin halkının evlerinin buldozerlerle yıkıldığını, zeytin ağaçlarının söküldüğünü ve topraklarının gasbedilerek yasa dışı yerleşimciler eliyle açıkça hırsızlık yapıldığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü çiğnenmekte, Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti her gün postallarla kirletilmektedir. Gazze, son 17 yıldır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevrilmiş, havadan, karadan ve denizden abluka altına alınarak bir halk en temel insani haklarından, tıbbi malzemelerden, temiz sudan ve gıdadan mahrum bırakılmıştır. Batılı hükümetlerin ve uluslararası çifte standardın sahiplerinin bu vahşeti görmezden gelmesi, hatta silah ve diplomasi kalkanıyla açıkça desteklemesi tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Fakat bilinmelidir ki devletlerin menfaat hesapları varsa, dünyanın dört bir yanında ayağa kalkan vicdan sahibi halkların ve üniversite gençliğinin de sarsılmaz bir adaleti vardır."