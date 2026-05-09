TÜGVA Süleymanpaşa Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Süleymanpaşa 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda konuşan TÜGVA Tekirdağ İl Başkanı Mustafa Taşkıran, vakıf olarak gençlerin gelişimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Taşkıran, gençlerin eğitim, kültür, sanat ve sosyal alanlarda desteklenmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Genel kurulda TÜGVA Süleymanpaşa İlçe Temsilciliğine Hüseyin Kaya seçildi.

Kaya da gençlere faydalı olmak adına görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını ifade etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu ile gençler katıldı.