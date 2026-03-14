TÜGVA Tarsus\'ta Aile İftarı Düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tarsus Temsilciliğince "Aile İftarı" programı düzenlendi.
Tarsus ilçesindeki Kubat Paşa Medresesi önünde gerçekleştirilen program ilahi dinletisiyle başladı.
İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın yaptığı duanın ardından oruçlar açıldı.
Semazen gösterisiyle sona eren programa, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?