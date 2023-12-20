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TÜGVA Van Temsilciliği tarafından düzenlenen Filistin temalı resim yarışması sergisi açıldı - Son Dakika
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TÜGVA Van Temsilciliği tarafından düzenlenen Filistin temalı resim yarışması sergisi açıldı

TÜGVA Van Temsilciliği tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Filistin temalı resim yarışmasının sergisi Atatürk Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide, 650 öğrencinin eseri sergileniyor ve dereceye giren 10 öğrenciye hediyeler verildi. Sergi yarın sona erecek.

TÜGVA Van Temsilciliği tarafından düzenlenen Filistin temalı resim yarışması sergisi açıldı
20.12.2023 - 19:01,  Güncelleme: 19:02
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Türkiye Gençlik Vakfı Van Temsilciliği (TÜGVA) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Filistin" temalı resim yarışmasına katılan öğrencilerin eserleri sergilendi.

Atatürk Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan TÜGVA Van Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, resim yarışmasına 650 öğrencinin katıldığını söyledi.

Öğrencilere Filistin şuurunu aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"İlimiz genelindeki ortaokul öğrencilerimizin yaptığı resimlerle sergi düzenledik. Resim yarışmasında dereceye giren 10 öğrenciye hediyeler verdik. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizin resimlerini burada sergilemeye gayret gösteriyoruz. Tüm resimleri sergilemek mümkün olmadı ama elimizden geldiğince çocuklarımızın resimlerini duvarlara asmaya çalışacağız."

Sergi, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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