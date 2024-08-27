TUI: Antalya, Alman turistler için sonbahar tatili için en çok tercih edilen destinasyon

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Turizm şirketi TUI, Almanya'dan Türkiye'ye yönelik yoğun turizm talebinin devam ettiğini ve Antalya'nın sonbahar tatili için bu ülkeden en fazla rezervasyon yapılan destinasyon olduğunu bildirdi.

TUI Almanya tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin turizmde rakipsiz fiyat-performans oranıyla dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, Antalya'nın sonbahar tatili için İspanyol adası Mallorca'yı geçerek Alman turistlerin rezervasyonlarında birinci sıraya yükseldiği aktarıldı.

Sonbahar tatili için en çok tercih edilen destinasyonlar arasında İspanyol adası Mallorca ikinci sırada yer alırken, bu adayı Yunan adaları Girit ve İstanköy'ün izlediği ifade edildi.

TUI Almanya Müdürü Stefan Baumert, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'ye yönelik yoğun turizm talebinin devam ettiğini belirterek, "TUI misafirlerinin sonbahar tatillerinde en çok sevdiği yer Türkiye'de Ege ve Akdeniz sahil şeridi. Sıcak hava ve mükemmel fiyat-performans oranı Türkiye'yi aileler için özellikle çekici kılıyor." değerlendirmesini yaptı.