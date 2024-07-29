TÜİD 3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

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Türkiye İlahiyatlılar Derneğinin düzenlediği (TÜİD) "3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması" için başvurular sürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap okuma yarışmasına başvurular 31 Temmuz'da sona erecek.

Yetişkin ve lise öğrencileri olmak üzere iki ana kategoride düzenlenecek yarışmada, katılımcıların, "Nübüvvet'in Işığında Peygamberimin İzinde" isimli eseri okuyarak bu eserden hazırlanan sınav sorularını çevrim içi platformda yanıtlamaları bekleniyor.

Şu ana kadar 30 binden fazla gencin başvurduğu ve katılmak için son 2 gün kalan yarışmaya başvurular, "ilahiyatyildizlariodulleri.com" adresi üzerinden çevrim içi gerçekleştiriliyor.

Yarışma kitabı, site üzerinden e-kitap formatında ücretsiz okunabileceği gibi ayrıca matbu olarak da temin edilebiliyor.

Yarışmanın sınavı, 10 Ağustos'ta çevrim içi yapılacak. Çoktan seçmeli test şeklinde 80 sorudan oluşacak sınavda katılımcılara 60 dakika süre verilecek.

Umre ödülü verilecek

Her katılımcının yalnızca bir kez sınava girebileceği yarışmada, her iki kategoride dereceye girenler çeşitli ödüller kazanacak.

Lise kategorisinde birinciye telefon, ikinciye tablet, üçüncüye elektrikli skuter, dördüncüye bluetooth kulaklık ve beşinciye akıllı saat gibi ödüller verilirken, yetişkin kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncüye umre ziyareti, dördüncüye tablet, beşinciye de elektrikli skuter ödülleri verilecek.

Ayrıca, 81 il birincisine de kitap seti hediye edilecek.

Gençlerin dini bilgi ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ilk ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.