TÜİD 3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜİD 3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Türkiye İlahiyatlılar Derneğinin düzenlediği (TÜİD) "3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması" için başvurular sürüyor.

29.07.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İlahiyatlılar Derneğinin düzenlediği (TÜİD) "3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması" için başvurular sürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap okuma yarışmasına başvurular 31 Temmuz'da sona erecek.

Yetişkin ve lise öğrencileri olmak üzere iki ana kategoride düzenlenecek yarışmada, katılımcıların, "Nübüvvet'in Işığında Peygamberimin İzinde" isimli eseri okuyarak bu eserden hazırlanan sınav sorularını çevrim içi platformda yanıtlamaları bekleniyor.

Şu ana kadar 30 binden fazla gencin başvurduğu ve katılmak için son 2 gün kalan yarışmaya başvurular, "ilahiyatyildizlariodulleri.com" adresi üzerinden çevrim içi gerçekleştiriliyor.

Yarışma kitabı, site üzerinden e-kitap formatında ücretsiz okunabileceği gibi ayrıca matbu olarak da temin edilebiliyor.

Yarışmanın sınavı, 10 Ağustos'ta çevrim içi yapılacak. Çoktan seçmeli test şeklinde 80 sorudan oluşacak sınavda katılımcılara 60 dakika süre verilecek.

Umre ödülü verilecek

Her katılımcının yalnızca bir kez sınava girebileceği yarışmada, her iki kategoride dereceye girenler çeşitli ödüller kazanacak.

Lise kategorisinde birinciye telefon, ikinciye tablet, üçüncüye elektrikli skuter, dördüncüye bluetooth kulaklık ve beşinciye akıllı saat gibi ödüller verilirken, yetişkin kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncüye umre ziyareti, dördüncüye tablet, beşinciye de elektrikli skuter ödülleri verilecek.

Ayrıca, 81 il birincisine de kitap seti hediye edilecek.

Gençlerin dini bilgi ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ilk ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİD 3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
11:17 Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul’da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 15:16:44. #1.12#
SON DAKİKA: TÜİD 3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement