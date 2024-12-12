TÜİK 2022 Enerji Raporunu Açıkladı - Son Dakika
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TÜİK 2022 Enerji Raporunu Açıkladı

2022'de Türkiye'nin toplam enerji akışı 19 bin 612 petajul. İmalat sanayi en büyük payı aldı.

12.12.2024 11:13
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait enerji hesapları verilerini açıkladı. Buna göre toplam enerji akışları 19 bin 612 petajul olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait enerji hesapları verilerini açıkladı. Enerji ürünleri, 2022 yılında toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde yüzde 53,4 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde 36,0 olurken, doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 10,5 olarak hesaplandı.

Fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla en büyük pay ekonomik faaliyetlerin oldu

Ekonomik faaliyetler, 2022 yılında fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla yüzde 52,7 ile en büyük payı aldı. Nihai enerji tüketicisi olan hanehalklarının oranı ise yüzde 8,7 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyetler içerisinde ise en büyük pay yüzde 39,9 ile imalat sanayinin oldu.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 5 bin 550 petajul oldu

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 5 bin 550 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında en büyük payı yüzde 31,2 ile imalat sanayi aldı. Sektörel olarak imalat sanayini yüzde 27,1 ile ticaret, hizmetler ve kamu sektörü takip ederken hanehalklarının payı ise yüzde 30,7 oldu.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında en çok petrol ürünleri tüketildi

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2022 yılında petrol ürünleri yüzde 41,5 ile ilk sırayı aldı. Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,9 ile doğal gaz, yüzde 21,4 ile elektrik, yüzde 8,5 ile kömür ürünleri, yüzde 4,4 ile ısı ve yüzde 1,3 ile diğer ürünler takip etti.

Kaynak: ANKA

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