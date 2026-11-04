TÜİK 26 bölge müdürlüğünde CATI yöntemiyle ALO 124 hattından veri topluyor - Son Dakika
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TÜİK 26 bölge müdürlüğünde CATI yöntemiyle ALO 124 hattından veri topluyor

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TÜİK'in ALO 124 Çağrı Merkezi, vatandaşların bilgi taleplerini, anket katılımlarını ve şikayetlerini doğrudan alıyor. 26 bölge müdürlüğünde CATI yöntemiyle toplanan veriler sisteme aktarılarak istatistiklerin hızlı ve doğru derlenmesi sağlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ALO 124 Çağrı Merkezi, vatandaşların kuruma doğrudan ulaşmasını, bilgi ve veri taleplerini iletmesini sağlıyor.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından yürütülen veri toplama çalışmaları kapsamında telefon görüşmeleri 124 numaralı kurumsal hat üzerinden gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, çağrı merkezi aracılığıyla resmi istatistik çalışmalarına ilişkin bilgi alabiliyor, anket görüşmelerine katılabiliyor, dilek, şikayet ve önerilerini kuruma iletebiliyor.

TÜİK'in 26 bölge müdürlüğü bünyesinde yürütülen veri toplama çalışmalarında Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi kullanılıyor.

Bu yöntemle gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler doğrudan sisteme aktarılarak istatistiksel bilgilerin hızlı, doğru ve tutarlı biçimde derlenmesi sağlanıyor.

ALO 124 üzerinden vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, çağrı merkezinin hizmet kalitesinin artırılmasına ve vatandaşlarla kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiGüncelSon Dakika

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