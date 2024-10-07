TÜİK, 37 milyon liralık araç kiralama ihalesi açtı - Son Dakika
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TÜİK, 37 milyon liralık araç kiralama ihalesi açtı

TÜİK, 37 milyon liralık araç kiralama ihalesi açtı

TÜİK, 32 milyon 978 bin lira ile Carpartner'a taşıt kiralama ihalesi verdi.

07.10.2024 19:53
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NİSANUR YILDIRIM

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 37 milyon 188 bin lira bedelle taşıt kiralama hizmeti ihalesi açtı. İhaleyi, 32 milyon 978 bin lira bedelle 2018 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu Carpartner şirketi kazandı. Kaya'nın ortağı olduğu Kayatur Filo ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 'makam aracına koruma sağlamak' amacıyla bir yıllık kiralık araç ihalesini de kazanmıştı.

Açıkladığı enflasyon verileriyle gündemden düşmeyen TÜİK, hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerine rağmen, 17 Eylül 2024 tarihinde; 1 Ekim 2024'ten 31 Aralık 2024'e kadar sürecek 'taşıt kiralama hizmeti' ihalesine çıktı. TÜİK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın çıktığı ihale için "taşıt kiralama hizmeti satın alınması" tanımı yapıldı. İhaleye konu olan hizmetin TÜİK merkez hizmet binasında ve 26 Bölge Müdürlüğü'nde yapılacağı belirtildi.

TÜİK'ten 32 milyon liralık ihale

İhale, Kamu İhale Kanunu'nun 21/B maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapıldı. İhalenin maliyeti 37 milyon 188 bin lira olarak belirlendi. 3 şirketin katıldığı ihalede; en yüksek teklif 34 milyon 744 bin lira, en düşük teklif ise 32 milyon 978 bin lira oldu.

TÜİK, aylık yaklaşık 11 milyon lirayı taşıta ödeyecek

İhaleyi, 32 milyon 978 bin lira sözleşme bedeli ile Mehmet Kaya'ya ait olan Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Otomotiv Nakliyat Taahhüt Ticaret Limited şirketi kazandı. 26 Eylül 2024'te imzalanan ihaleye göre; TÜİK 3 aylık taşıt kiralama ihalesi için her ay 10 milyon 992 bin lira ödeyecek.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kiralık araç ihalesini de Mehmet Kaya almıştı

İhaleyi kazanan Mehmet Kaya'nın 4 Haziran 2018'de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP'den Ankara milletvekili aday adayı olmuştu. Mehmet Kaya'nın ortağı olduğu Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 'makam aracına koruma sağlamak' amacıyla bir yıllık kiralık araç ihalesini 1 milyon 44 bin TL bedelle kazanmıştı. Aynı şirket, daha önce MEB'in bir yıllık araç kiralama ihalesini de 55 milyon 208 bin 428 TL'ye kazanan taraf olmuştu.

21/B pazarlık usulü nedir?

İhalelerde uygulanan 21/b pazarlık usulü; "doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" şartıyla mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarında kullanılıyor. Söz konusu ihale yöntemi son yıllarda, 'davet usulü' ve usulsüz ihalelere yol açtığı iddiasıyla eleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Kaya, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK, 37 milyon liralık araç kiralama ihalesi açtı - Son Dakika

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