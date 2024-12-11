TÜİK Ekim Ticaret Hacmini Açıkladı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ticaret satış hacim endeksini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre ticaret hacmi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı.

TÜİK, ticaret satış hacim endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,2 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 artış gösterdi. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15 arttı.

Ticaret satış hacmi, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 arttı. Toptan satış ticaret hacmi yüzde 3,4 azalırken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 oranında arttı.