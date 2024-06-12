TÜİK: İnşaat Maliyeti Nisan Ayında Yüzde 71,80 Arttı - Son Dakika
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TÜİK: İnşaat Maliyeti Nisan Ayında Yüzde 71,80 Arttı

TÜİK'in verilerine göre, Nisan 2024'te inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71,80 artış gösterdi. Malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi ise yüzde 0,99 arttı. Bina inşaatı maliyeti yüzde 2,14, bina dışı yapılar için inşaat maliyeti ise yüzde 2,05 arttı.

12.06.2024 10:51
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin nisan ayında aylık yüzde 2,12, yıllık yüzde 71,80 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti 2024 Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,21, işçilik endeksi yüzde 109,73 arttı. Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,50 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 arttı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK: İnşaat Maliyeti Nisan Ayında Yüzde 71,80 Arttı - Son Dakika

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