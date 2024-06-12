TÜİK: İnşaat Maliyeti Nisan Ayında Yüzde 71,80 Arttı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin nisan ayında aylık yüzde 2,12, yıllık yüzde 71,80 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti 2024 Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,21, işçilik endeksi yüzde 109,73 arttı. Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,50 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 arttı.