TÜİK: Sanayi Üretimi Haziran Ayında Azaldı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7, bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldığını açıkladı.

TÜİK 2024 yılı haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı.

Sanayi üretimi haziran ayında ise bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.