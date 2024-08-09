TÜİK: Sanayi Üretimi Haziran Ayında Azaldı - Son Dakika
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TÜİK: Sanayi Üretimi Haziran Ayında Azaldı

TÜİK: Sanayi Üretimi Haziran Ayında Azaldı

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de sanayi üretimi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi artarken, imalat sanayi sektörü endeksi azaldı.

09.08.2024 11:47
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7, bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldığını açıkladı.

TÜİK 2024 yılı haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı.

Sanayi üretimi haziran ayında ise bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.

Kaynak: DHA

Madencilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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