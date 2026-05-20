TÜİK Suç Araştırması: Taciz ve Dolandırıcılık Yüksek

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk kez gerçekleştirdiği "Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması 2025" sonuçlarına göre, son bir yılda 15 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 4,6'sı cinsel olmayan tacize, yüzde 3,5'i bilişim suçlarına, yüzde 2,8'i ise tüketici dolandırıcılığına maruz kaldı. Suçtan korunmak için evlerde en yaygın önlemin yüzde 70,7 ile çelik kapı olduğu belirtilen araştırmada, cinsel taciz mağdurlarının yalnızca yüzde 11'inin olayı resmi makamlara bildirdiği kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması (TSMA) 2025" sonuçlarını açıkladı. TÜİK tarafından ilk kez yapılan araştırmanın alan çalışması 6 Ekim-19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, içinde 15 ve üzeri yaşta fert bulunan 21 bin 500 örnek hane belirlendi, 18 bin 378 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Araştırmada bireylerin güvenlik algıları, son üç yıl ve son bir yılda suç mağduriyeti yaşayıp yaşamadıkları ile mağduriyet sonrası davranışları incelendi.

HANELERİN SUÇTAN KORUNMA ÖNLEMİ ÇELİK KAPI

Araştırmaya göre, suçtan korunmak amacıyla hanelerin en sık aldığı güvenlik önlemi yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı oldu. Bunu yüzde 35,5 ile güvenlik kamerası, yüzde 28 ile pencerelere panjur veya korkuluk izledi. En düşük oranlı önlemler ise yüzde 4,7 ile hırsız alarmı, yüzde 4,8 ile bekçi köpeği ve yüzde 5,5 ile biber gazı/elektro şok olarak kaydedildi. Kent-kır ayrımında ise ateşli silah ve bekçi köpeği kullanımının kırda daha yaygın olduğu, güvenlik kamerası, özel kapı kilitleri ve alarm sistemlerinin ise yoğun kentlerde daha fazla tercih edildiği görüldü.

Araştırmada yer alan suç türleri arasında son bir yılda en yaygın mağduriyetin yüzde 4,6 ile cinsel olmayan taciz olduğu belirlendi. Bilişim suçları yüzde 3,5 ile ikinci, tüketici dolandırıcılığı yüzde 2,8 ile üçüncü sırada yer aldı. En düşük mağduriyet oranları ise yüzde 0,1 ile yağma, yüzde 0,2 ile araç hırsızlığı ve yüzde 0,6 ile araçtan kişisel eşya çalınması suçlarında görüldü.

CİNSEL TACİZİN YÜZDE 11'İ ADLİ MERCİLERE BİLDİRİLDİ

Suç mağduriyetinin resmi makamlara bildirilme oranları incelendiğinde, araç hırsızlığı yüzde 81,3 ile ilk sırada yer aldı. Motosiklet/moped hırsızlığında bu oran yüzde 68,4, saldırı ve yaralanmada yüzde 53,3 oldu. En düşük bildirim oranları ise yüzde 5,1 ile rüşvet, yüzde 11 ile cinsel taciz ve yüzde 14,7 ile cinsel olmayan taciz suçlarında kaydedildi.

Araştırmaya göre, yaşanan son suç olaylarında oluşan maddi kaybın toplam değeri çoğunlukla "24 bin 999 TL ve altı" grubunda yer aldı. Bunu ikinci sırada evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığı suçlarında"100 bin TL ve üzeri" zarar izledi.

Evden hırsızlık olaylarında en fazla çalınan eşyalar da araştırmada yer aldı. Buna göre olayların yüzde 15,5'inde elektronik ve elektrikli eşya, yüzde 14,9'unda mücevher, saat ve altın çalındı. Diğer hırsızlık olaylarında ise en çok cüzdan, çanta ve evrak çantası ile cep telefonlarının hedef olduğu belirtildi.