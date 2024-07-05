Tüketici Hakları Derneği, Elektrik Zammına Karşı Mücadele Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Tüketici Hakları Derneği, Elektrik Zammına Karşı Mücadele Çağrısı Yaptı

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Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, iktidara elektrik zammını geri alması, esnaf, sanayi ve ticaret odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) zamlara karşı mücadele etme çağrısında bulundu.

05.07.2024 14:17
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(ANKARA)- Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, iktidara elektrik zammını geri alması, esnaf, sanayi ve ticaret odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) zamlara karşı mücadele etme çağrısında bulundu. Kılıç, "Zamlara karşı mücadele etmeden, girdi maliyetleri arttı diyerek mal ve hizmetlere zam yapma kolaycılığına kaçıyorsunuz. Sadece kendi çıkarınızı ve kazancınızı düşünüyorsunuz bu durumu kabul etmiyoruz" dedi.

THD Genel Başkanı Ergün Kılıç, Tüketici Hakları Derneği önünde üyelerle birlikte basın açıklaması yaptı. Kılıç, Türkiye'de adaletsiz vergi sistemi olduğunu vurgulayarak "Dolaylı vergi sistemi olarak bilinen bu sistemle, satın aldığımız mal ve hizmetlere zorunlu olarak ödediğimiz vergilerin ülke bütçesindeki payı yaklaşık yüzde 65-70'dir. Tüketicilerin üzerine yıkılan bu yük yetmiyormuş gibi, sürekli yapılan zamlarla yaşayamaz hale geldik" ifadelerini kullandı.

Son yapılan yüzde 38'lik elektrik zammı ile birlikte nefes alamaz duruma düştüklerini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin elektriğe yaptığı yüzde 38 zamla nefes alamaz duruma düştük. Bu zam kararıyla, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan işçinin, memurun, emeklinin ve sabit gelirli tüketicilerin sağlıklı ve yeterli beslenme imkanını ortadan kalkmıştır. Tüketiciler açlığa ve yokluğa mahkum edilmiştir, zamları kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yani iktidarın görevi; halkına insan onuruna yaraşır bir yaşam imkanı sunmak, yaşam standardını yükseltmek için politikalar geliştirmektir. Ekonomik istikrarı sağlamak, fahiş zamları durdurmak ve alternatif çözümler üretmek iktidarın görevidir.  Bu konuda gerekli adımları atmanızı ve elektriğe getirilen zammın iptal etmenizi talep ediyoruz."

"Sadece kendi çıkarınızı ve kazancınızı düşünüyorsunuz"

Esna, sanayi ve ticaret odaları ile TOBB'e seslenen Kılıç, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin elektriğe yaptığı zamların üye işletmelerinin maliyetlerini artırdığının farkındayız. Ancak, zamlara karşı mücadele etmeden, girdi maliyetleri arttı diyerek mal ve hizmetlere zam yapma kolaycılığına kaçıyorsunuz. Sadece kendi çıkarınızı ve kazancınızı düşünüyorsunuz bu durumu kabul etmiyoruz. Bu ülkede birlikte yaşam buluyorsak sizler de elinizi taşın altına koymak durumundasınız. Sizlerden beklentimiz zamların asıl nedenlerine birlikte karşı çıkmaktır. Üyelerinizin ve tüketicilerin çıkarlarını korumak daha yaşanılır bir Türkiye için aktif rol almamızı bekliyoruz. Fırsatçı işletmelere ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerekli adımları atmanızı istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin çıkarlarını gözeten, adil ve sürdürülebilir bir enerji politikasının oluşturulması için, sizlerle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz.

İşçi ve Memur Sendikalarının yöneticilerine seslenmek istiyoruz

Tüketici Hakları Derneği olarak, ücret sendikacılığının değil, emeği ile geçinmek zorunda olan üyelerinizin insan onuruna yaraşır, yaşam mücadelesinde yanınızda olduğumuzu ifade etmek isteriz. Tüketici Hakları Derneği-Sendika işbirliği yaparak bu süreci daha etkin bir şekilde yürütebileceğimize inanıyoruz. Değerli tüketiciler,Tüketici Hakları Derneği olarak karşı karşıya olduğumuz bu zam furyasına da sessiz kalmayacağız, haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Elektriğin kamulaştırılması için sesimizi daha da yükselteceğiz, özelleştirme yalanı ile talan edilen kaynaklarımızı tekrar elde etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sizlerden beklentimiz, zam fırsatçılığı yapan fahiş fiyat uygulayan işletmelerle karşılaştığınızda, bu durumu sosyal medya ve derneğimiz aracılığıyla tepkinizi göstermenizi istiyoruz. Tüketici haklarına saygı göstermeyen Fırsatçı, fahiş fiyat uygulayan işletmelerden alışveriş yapmayınız. Tüketim bir amaç değil araçtır, tüketim kültürünün tuzağına düşmeyin. Temel ihtiyaçlarınızı karşılarken sizlere saygı gösteren yerli üreticilerini tercih ediniz.

Değerli tüketiciler birlikte sesimizi yükselterek, bu haksız fiyat artışlarına dur diyebiliriz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tüketici Hakları Derneği, Elektrik Zammına Karşı Mücadele Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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