Tülay Hatimoğulları: Cumhuriyet demokratikleşmelidir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tülay Hatimoğulları: Cumhuriyet demokratikleşmelidir

Tülay Hatimoğulları: Cumhuriyet demokratikleşmelidir
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de düzenlenen 24. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Cumhuriyet demokratikleşmelidir. Cumhuriyet Alevi'siyle, Kürt'üyle barışmalıdır. Cumhuriyet bütün farklı halklardan ve inançlardan insanları eşit yurttaş olarak görmelidir" dedi.

Haber: Caner Aktan

TUNCELİ – Tunceli'de düzenlenen 24. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Cumhuriyet demokratikleşmelidir. Cumhuriyet Alevi'siyle, Kürt'üyle barışmalıdır. Cumhuriyet bütün farklı halklardan ve inançlardan insanları eşit yurttaş olarak görmelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tunceli'de düzenlenen 24. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ndeki konuşmasında çözüm sürecine, yapılması beklenen yasal düzenlemelere ve kayyım uygulamalarına dikkat çekti.Hatimoğulları, barışın toplumsallaşması gerektiğinin altını çizdi.

"YASANIN BİR ÇATI YASA ŞEKLİNDE ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Çerçeve yasa üzerinde değerlendirme yapan Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar soruyor, merak ediyor. Bugün gün boyu Dersim'de dolaştık, her gören de sordu; 'Yasa çıkacak mı, süreç nereye evriliyor?' diye. Değerli canlar, bu yasanın çıkmasını tabii ki hepimiz can-ı gönülden istiyoruz ve bekliyoruz. ve bu yasanın çıkmasıyla ilgili elbette sürecin uzadığının da farkındayız. Bizler bu yasadan çok net şunu beklemekteyiz: Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü için bir temel oluşturması ve bir geçiş dönemini sağlaması, yani bir çatı yasa şeklinde çıkması. ve birçok Dersimlinin, sürgündeki siyasetçilerin kendi kentlerine, kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönüp demokratik siyasete katılımlarının önünün açılmasını bekliyoruz.

"SÜREÇ TEK BİR HAMLEYLE ÇÖZÜLMEZ, BARIŞ TOPLUMSALLAŞMALIDIR"

Ve yine bizler bu yasada diğer beklentimiz, gerçekten İmralı'da oluşan mutabakatın yasaya yansımasını beklemekteyiz. Aksi durumda bu yasa hukuka hizmet etmez. Aksi takdirde bu yasa gerçekten beklentiyi karşılamaz ve aksi takdirde bu yasa bu geçiş döneminde oynaması gereken rolü oynayamaz ve kağıt üstünde kalır. Bu yasanın bir demokratik adımın atılması konusunda bir dönem olarak değerlendiriyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki; Kürt sorunu yüzyılı aşkın bir sorundur. Alevi sorunu bu coğrafyanın yüzyıllardır sorunudur ve onun bir yasayla, bir hamleyle çözülmeyeceğinin de elbette farkındayız.

Biz şuna inanıyoruz: Her şeyi devletten bekleyen hiçbir zaman olmadık, olmayacağız bu süreçle ilgili. Tam da altını çizmek istediğim nokta şu: Barışı toplumsallaştırdıkça barış gerçekten barış olur. Barışı hepimiz sahiplendikçe barış gerçekten barış olur. Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkes'iyle; Alevi'siyle, Sünni'siyle, Hristiyan'ıyla ve burada sayamadığım bu coğrafyadaki bütün farklı halklar ve inançlar olarak bizler barışı sahiplendikçe, barış için mücadele ettikçe barış bu topraklarda zuhur eder ve inşa olur."

"KAYYIM MUTLAKA LAĞVEDİLMELİ VE GÖREVLERE İADE SAĞLANMALIDIR"

Türkiye'nin demokratikleşmesi gerektiğine dikkat çeken Hatimoğulları şöyle devam etti:

"Barışın önemli adımlarından biri kayyımın lağvedilmesidir! Kayyım mutlaka lağvedilmelidir! ve değerli canlar, bakın Dersim'deyiz şu an. Belediyesi'ne kayyım atanmış bir kentteyiz. Birsen Orhan, Cevdet yoldaşımız acilen görevlerine iade edilmeli. Aynı şekilde Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül mutlaka görevine iade edilmeli. Bu dönemde barış için atılacak önemli adımlardan biri de budur, bu da böyle bilinmelidir.

"CUMHURİYET DEMOKRATİKLEŞMELİ, EŞİT YURTTAŞLIK SAĞLANMALIDIR"

Ve değerli canlar, sözlerimin sonuna gelirken... Şu bildiğimiz, aslında hepimizin bildiği şeyin altını bir kez daha çizmek isterim: Cumhuriyet demokratikleşmelidir. Cumhuriyet Alevi'siyle, Kürt'üyle barışmalıdır. Cumhuriyet bütün farklı halklardan ve inançlardan insanları eşit yurttaş olarak görmelidir. Bunun için silahların susması yetmez; barış inşa edilmeli ve iktisadi adalet sağlanmalı, eşitlik sağlanmalı! Bunun için hep beraber mücadele etmeliyiz"

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Festival, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tülay Hatimoğulları: Cumhuriyet demokratikleşmelidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor
TCMB’den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme

23:05
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti’ye geçiyor
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçiyor
22:30
Fenerbahçe’de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
21:50
Denizlispor kapanmanın eşiğinde
Denizlispor kapanmanın eşiğinde
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
18:57
Rusya’dan NATO üyesi Litvanya’nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'dan NATO üyesi Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
18:51
ABD’li generalden Pentagon’a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail’i savunmam
ABD'li generalden Pentagon'a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail'i savunmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 23:40:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Tülay Hatimoğulları: Cumhuriyet demokratikleşmelidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.