Tülay Hatimoğulları'ndan Barış Vurgusu - Son Dakika
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Tülay Hatimoğulları'ndan Barış Vurgusu

Tülay Hatimoğulları, barışın önemine değinerek sözlerinin çarpıtıldığını açıkladı.

06.01.2025 14:03
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ya barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak" şeklindeki sözlerinin çarpıtıldığını belirterek "Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilen halk buluşmasında yaptığı konuşmada yer alan "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak" ifadelerinin bazı medya organları ve sosyal medyada çarptırıldığını belirtti. Hatimoğulları, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Son söyleyeceğimi öne alarak başlamak istiyorum: Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta.

Dün Diyarbakır'da yaptığım bir konuşmada söylediğim sözler, kimi medya organlarında ve sosyal medya mecralarında çarpıtılmış, anlamından uzaklaştırılarak 'tehdit' amaçlı kullandığım iddia edilmiştir. Bu tanım ve yaklaşım ile söylediklerimin en ufak bir ilgisi yoktur. Bu kadar kritik ve önemli bir dönemde tam anlamıyla sorumlu ve özenli yaklaştığımızın bilinmesi gerekir.

Bugün olması gereken, hem Türkiye sınırları içinde hem de Ortadoğu'da Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün sağlanmasıdır. Sadece yerel değil aynı zamanda bölgesel bir mesele olan Kürt sorununun çözümü için parti olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her konuşmamızda belirtiyoruz. Barışçı çözüm her türlü yıkımdan da kaçınmanın tek yoludur. Vurgulamak istediğim de bu konudur. Böyle bir dönemde tepki veya tehdit dili ile herhangi bir çözüm elde edilemeyeceğini tecrübelerle bilen bir partiyiz. Esas meselemiz, en sağlıklı şekilde barışçı ve demokratik çözümün gerçekleşmesi için adımlar atılmasıdır. Kamuoyuna saygılarımla sunarım."

Kaynak: ANKA

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