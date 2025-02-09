Tülay Hatimoğulları'ndan Gazeteci Derhanelerine Tepki

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Muhalif gazetecilere dönük yoğunlaşan baskıları kabul etmiyoruz. Basını özgür olmayan bir ülkede demokrasiden bahsedilemez. Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

" Sabah Gazetesi'nde yayımlanıp suç olmayan haber, BirGün emekçilerine nasıl suç olabilir? Bunun adı düpedüz ikili hukuktur. Bu gazetecilik faaliyetinden suç unsuru yaratıp, muhalif gazetecilere gözdağı vermektir. Muhalif gazetecilere dönük yoğunlaşan baskıları kabul etmiyoruz. Basını özgür olmayan bir ülkede demokrasiden bahsedilemez. Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalıdır."