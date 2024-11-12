Tülay Hatimoğulları'ndan İktidar Eleştirisi

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(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İktidarın Türkiye yüzyılı nedir? Bir kuru ekmek için çocuklarını evde bırakıp hurda toplamak zorunda bırakılan kadındır. Evde ekmek beklerken ısınmak için açtıkları soba yüzünden çıkan yangında ölen çocuklardır. Oysa gecelerinde aç yatılmayan, emekçinin, emeklinin hakkını aldığı; çocukların ve kadınların güvende, gençlerin umutlu, herkesin eşit yurttaş oludğu bir yüzyılı inşa etmek elimizde" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, 'refah düzeni', 'Türkiye yüzyılı' diyedursun yoksul, emekçi halk için bıçak kemiği çoktan deldi geçti, bıçak ilikte... İktidarın Türkiye Yüzyılı nedir? Bir kuru ekmek için çocuklarını evde bırakıp hurda toplamak zorunda bırakılan kadındır. Evde ekmek beklerken ısınmak için açtıkları soba yüzünden çıkan yangında ölen çocuklardır. 78 yaşında çalışmak zorunda bırakılan ve iş cinayetinde hayatını kaybeden işçidir Türkiye Yüzyılı. Saray günlük 21,5 Milyon TL harcasın, çeteleri daha zengin etsin diye halka reva görülen düzendir Türkiye Yüzyılı. Oysa gecelerinde aç yatılmayan, emekçinin, emeklinin hakkını aldığı; çocukların ve kadınların güvende, gençlerin umutlu, herkesin eşit yurttaş olduğu bir yüzyılı inşa etmek elimizde. Yitirdiğimiz canlarımız için bu mücadelemizi sürdüreceğiz."