Tulsi Gabbard, Trump'ın DNI Adaylığına Onay Aldı - Son Dakika
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Tulsi Gabbard, Trump'ın DNI Adaylığına Onay Aldı

ABD Senatosu, Trump'ın DNI adayı Gabbard'ı 52-48 oyla onayladı. Tartışmalı açıklamaları bulunuyor.

12.02.2025 21:18
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği, daha önce Rusya ve Suriye ile ilgili açıklamaları dolayısıyla tartışılan Tulsi Gabbard, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatodan onay aldı.

ABD Senatosu Genel Kurulunda, Trump'ın DNI adaylığına gösterdiği ve kamuoyunda Rusya ve Suriye ile ilgili açıklamaları nedeniyle tartışılan eski kongre üyesi Gabbard için oylama yapıldı.

Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla 52-48 şeklinde onaylanan Gabbard, uzun tartışmaların ardından Senatoda onaylanan Trump'ın kabinesindeki en önemli isimlerden biri olarak kayda geçti.

Gabbard için "hayır" oyu kullanan tek Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell olurken, Demokratlar ise Gabbard'ın böyle bir pozisyon için hem yetersiz hem de tartışmalı bir isim olduğu yönündeki eleştirilerini yineledi.

Senatoda onaylanmasının ardından yemin ederek yeni görevine başlayacak olan Gabbard, aralarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere ABD'nin 18 istihbarat kurumuna başkanlık edecek.

ABD Başkanı Trump'ın istihbarat raporlarını da hazırlayan direktörlük, Amerikan istihbarat topluluğunun çatı kuruluşu olarak biliniyor.

Rusya ve Suriye açıklamaları, Edward Snowden değerlendirmesi

Eski açıklamalarında Edward Snowden'a destek verdiğini ifade eden Gabbard, Senatodaki onay oturumunda Snowden'ın "vatan haini" olup olmadığına dair soruları doğrudan yanıtlamaktan kaçınmıştı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin Moskova'ya "sempati" içeren açıklamalar yapan ve 2017 yılında kongre üyesiyken Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette Beşşar Esed ile görüşen Gabbard, her iki ülke ile ilişkilerde de "Amerikan çıkarlarına aykırı hareket etmekle" eleştirilmişti.

Gabbard ise Senato oturumunda sadece ABD çıkarlarına bağlı olduğunu ve Rusya'nın ya da başka bir ülkenin "kuklası" olmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tulsi Gabbard, Trump'ın DNI Adaylığına Onay Aldı - Son Dakika

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