Tümgeneral Halil Şen İzmir İl Jandarma Komutanı Oldu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevine Tümgeneral Halil Şen atandı.

1969 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğdan Şen, 1987'de Bursa Işıklar Askeri Lisesinden, 1991'de Kara Harp Okulundan mezun oldu.

Piyade ve komando eğitimlerinin ardından jandarma sınıfına geçen Şen, farklı dönemlerde Karaman, Tunceli, İzmir, Şırnak, Ankara, Van, Tokat, Amasya, Bitlis, Aydın, Trabzon ve Mardin'de görev yaptı.

Şen, 2011-2013 yıllarında Amasya İl Jandarma Komutanı, 2013-2015 yıllarında Bitlis İl Jandarma Komutanı, 2015-2017 yıllarında Aydın İl Jandarma Komutanı, 2017-2019 yıllarında Trabzon İl Jandarma Komutanı, 2019-2021 yılları arasında Mardin İl Jandarma Komutanı ve 2021-2023 yılları arasında Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı olarak görev yaptı.

2018'de tuğgeneral, 13 Ağustos 2022'de tümgeneral rütbesine terfi eden Şen, 2023 yılında Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Tümgeneral Şen'in İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmasıyla birlikte kentteki görevine başlaması bekleniyor.

İngilizce ve Almanca bilen Şen, Kamu Yönetimi ile Yönetim ve Organizasyon alanlarında yüksek lisans yaptı. Şen, evli ve iki çocuk babasıdır.

Öte yandan İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı görevine atandı.