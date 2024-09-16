Tuna Tunca'nın Manş Denizi macerası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuna Tunca'nın Manş Denizi macerası

Tuna Tunca\'nın Manş Denizi macerası

Otizmli yüzücü Tuna Tunca, olumsuz hava koşulları nedeniyle Manş Denizi'nde yüzmeyi sonlandırdı.

16.09.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de yaşayan ve İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçmek için yola çıkan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (21), olumsuz hava koşullarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle 8 saat sonra yüzmeyi sonlandırdı. Tunca'nın tekne kaptanının kararıyla yüzmeyi bırakmak zorunda kaldığını belirten Antrenör Mert Onaran, "Temposu hiç düşmedi. Tuna bir 8 saat daha yüzerdi. Hiçbir üşüme belirtisi yoktu. Tekrar gelip tekrar yüzeceğiz pes etmek yok" dedi.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, açık su yarışlarında kendi yaş kategorisinde derece yapmayı başardı. Tunca, 23 Haziran'da antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmayı hedefleyen Tunca, 7 Ağustos'ta yola çıktı. İngiltere'de de antrenmanlarını sürdüren Tunca dün İngiltere'nin Dover Boğazı'ndan yüzmeye başladı. 8 saat boyunca kesintisiz yüzen Tunca, yola çıktıkları tekne kaptanının kararıyla hava koşullarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle yüzmeyi sonlandırdı.

'KAPTAN TEKNEYİ ÖNÜMÜZE KIRDI'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Antrenör Mert Onaran, "Temposu hiç düşmedi. Tuna bir 8 saat daha yüzerdi. 8 saat sonrasında hiçbir üşüme belirtisi yoktu gayet iyiydi. Çalışmamamızın hepsini birebir uyguladı. Yola çıktığımız tekne ile anlaşma yapılırken, tüm inisiyatifin kaptana ait olduğunu ve olumsuz bir durum gördüğünde yüzmeyi sonlandırabilme yetkisinin sahip olduğuna dair anlaşma yaptık. Burada rüzgar ve dalga boyu çok arttı. Ters taraftan dalga gelmeye başladı. Kaptan bunun üzerine yüzmenin çok tehlikeli olduğunu ve sonlanması gerektiğini söyledi. Biz buna 40 dakika itiraz ettik. Ancak 40 dakika sonra kaptan tekneyi önümüze kırdı ve yüzmeyi sonlandırdı. Tekrar gelip tekrar yüzeceğiz pes etmek yok" diye konuştu.

GÜVENLİK GEREKÇESİ İLE YÜZMEYE SON VERİLDİ'

Tuna Tunca'nın annesi Gülnur Tunca ise, "Kaptan, Tuna'nın yüzmesiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını sadece hava şartları nedeniyle bitirmeleri gerektiğini söyledi. 'Diğer teknelerin neden ilerlediğini sorduğumda ise onların da teker teker geri döneceklerini söyledi ve biz de dönen teknelerle karşılaştık. Güvenlik gerekçesi ile yüzmeye son verildi" dedi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Manş Denizi, Olaylar, Güncel, Fransa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuna Tunca'nın Manş Denizi macerası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:00:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tuna Tunca'nın Manş Denizi macerası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement