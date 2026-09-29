Tunç Soyer'e üçüncü dosyada resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi - Son Dakika
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Tunç Soyer'e üçüncü dosyada resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi

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Tunç Soyer\'e üçüncü dosyada resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında yeni iddianame düzenledi. Avukatları, 'yedeğin yedeği' dedikleri üçüncü dosyada resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildiğini ve 456 gündür tutukluluğun sürdüğünü açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasına ilişkin yeni iddianame hazırlandı. Soyer'in avukatları, bu dosyada Soyer'e "resmi belgede sahtecilik" suçlaması yöneltildiğini belirterek, "Tunç Soyer hakkında 'yedeğin yedeği' tutuklama yapılan üçüncü dosyada da iddianame düzenlendi. On beş aydır süren tutukluluğun ve nihayet düzenlenen iddianamenin ardından hala hangi belgenin sahte olduğu ve bunun Tunç Soyer ile ilişkisi söylenemiyor" açıklamasını yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu isimler hakkında iddianame düzenlendi.

Tutuklu bulunan Soyer'in avukatları Murat Aydın, İsmet Köymen ve Defne Soyer, hazırlanan iddianamenin ardından yazılı açıklama yaptı. Avukatlar, söz konusu dosyayı Soyer hakkında yürütülen süreçte "yedeğin yedeği" olarak nitelendirdikleri üçüncü dosya şeklinde tanımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunç Soyer hakkında 'yedeğin yedeği' tutuklama yapılan üçüncü dosyada da iddianame düzenlendi. Başından beri söylediğimiz gibi; dosyalar ayrılıyor, soruşturmaların numaraları ve hukuki nitelendirmeler değişiyor ancak Tunç Soyer'e yöneltilen olaylar bütünü değişmiyor ve bir tane suç sayılan eylemi gösterilemiyor. İlk iddianamede savcılık tarafından kişisel menfaat elde etmediği açıkça yazılmışken, Masak raporuyla bu gerçeklik tekrar kanıtlanmışken; yalnızca iddia edilen suç isimleri değiştirilerek tutukluluk süresi uzatılmaktadır. Bu kez de Sayın Soyer'e resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor. Ancak on beş aydır süren tutukluluğun ve nihayet düzenlenen iddianamenin ardından hala hangi belgenin sahte olduğu ve bunun Tunç Soyer ile ilişkisi söylenemiyor. Kişinin kendisine yöneltilen suçlamanın ne olduğunu ve hangi somut fiile dayandığını bilmek en temel hakkıdır. Tunç Soyer kimin, ne kadarlık zimmetine, nasıl yardım etmiştir? Hangi belge sahtedir, Tunç Soyer ile ilişkisi nedir? Yedeğin yedeği üçüncü dosyada da sonunda iddianame düzenlenmiştir. Artık yapılması gereken, 456 gündür süren bu haksız tutukluluğa son vermektir."

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir BelediyesiTunç SoyerBelediye3. SayfaPolitikaGüncelİzmirSon Dakika

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