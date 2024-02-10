Tunç Soyer, İzmir\'in ve Türkiye\'nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edeceğini söyledi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmesinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmesinin ardından, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Soyer, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştük.

İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim.

Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim.

İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim."