Tuncel Kurtiz, Edremit Çamlıbel'deki kabri başında vefatının 13. yılında anıldı - Son Dakika
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Tuncel Kurtiz, Edremit Çamlıbel'deki kabri başında vefatının 13. yılında anıldı

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Tuncel Kurtiz, Edremit Çamlıbel\'deki kabri başında vefatının 13. yılında anıldı
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Tuncel Kurtiz, vefatının 13. yılında Edremit Belediyesince Çamlıbel Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen etkinlikle anıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kurtiz'in Kaz Dağları ve Edremit sevdalısı bir değer olduğunu söyledi.

Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in vefatının 13. yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerindeki kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Edremit Belediyesince organize edilen etkinlikte konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Tuncel Kurtiz'in sadece büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda Kaz Dağları ve Edremit sevdalısı bir değer olduğunu anlattı.

Kurtiz'i vefatının 13. yılında andığını belirten Ertaş, şöyle devam etti:

"Onun hayatında Kaz Dağları'nın ve Edremit'in çok özel bir yeri vardı. Çamlıbel'i kendisine yuva bildi. Burada yaşadı, dostluklar kurdu, Kaz Dağları'nın eteklerinde doğayla iç içe bir yaşam sürdü. Vasiyeti üzerine de çok sevdiği Kaz Dağları'nın eteklerindeki Çamlıbel Mezarlığı'na defnedildi. Onun adını andığımızda sanatı ve eserleri kadar Kaz Dağları'nı, Çamlıbel'i ve Edremit'i de hatırlıyoruz. Tuncel Kurtiz Edremit için yalnızca büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda bu kentin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip, değerli bir hemşerimizdir."

Kurtiz'in arkadaşı Ali Osman Kaya da kendisiyle 19 yıl arkadaşlık ettiğini dile getirerek, "Köyümüze gelmesi Çamlıbel için çok büyük bir şanstı." dedi.

Etkinliğe katılan İbrahim Halil Elmas ise Kurtiz'i unutmayacağını söyledi.

Kaynak: AA
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