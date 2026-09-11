Tunceli Belediyesi, Dersim Engelliler Derneği binası tahliye iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Tunceli Belediyesi, Dersim Engelliler Derneği binası tahliye iddiasını yalanladı

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Tunceli Belediyesi, Dersim Engelliler Derneği binasının tahliye edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, derneğe süresiz değil 3 yıl süreyle tahsis edilen otogar içindeki büronun 2020'de süresi dolduğu için 15 gün içinde boşaltılmasının istendiği belirtildi.

Tunceli Belediyesi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan Dersim Engelliler Derneği binasının belediye tarafından tahliye edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, konuya ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama zaruretinin doğduğu belirtildi.

İddia edildiği gibi müstakil dernek binası tahliyesinin kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu yer, belediyemize ait otogar binası içerisinde yer alan bir bürodur. Söz konusu büro, 2017 yılında ilgili derneğe süresiz değil yalnızca 3 yıl süreyle tahsis edilmiştir. Mevzuat gereği bu tür alanların süresiz ve tamamen ücretsiz tahsisi mümkün olmadığı gibi yapılan bu geçici tahsisin süresi 2020 yılında dolmuştur. Belediyemiz ana hizmet binasının hasarlı olması sebebiyle yıkılması neticesinde idari birimlerimiz için alan yetersizliği ortaya çıkmış olup söz konusu büronun ilgili dernek tarafından aktif kullanılmadığı ve fiilen atıl vaziyette tutulduğu tespit edilmiştir. Özellikle görev yaptığımız son 2 yıllık dönem göz önüne alındığında ilgili derneğin uzun süredir görünür ya da aktif herhangi bir çalışmasının, projesinin ve kamuoyuna yansıyan bir faaliyetinin bulunmadığı da açıktır.

Bu gerekçeler doğrultusunda kamu alanının verimli kullanılması ve idari hizmetlerimizin aksamaması amacıyla derneğe büronun 15 gün içinde boşaltılması yönünde resmi bildirim yapılmıştır."

Açıklamada, resmi kurumlarca teyit edilmemiş ve gerçeği yansıtmayan haberlere itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli Belediyesi, Dersim Engelliler Derneği binası tahliye iddiasını yalanladı - Son Dakika

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