Tunceli Belediyesi\'ne Kayyum Atandı, Kentte Eylem Yasakları Başladı

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLAR

(TUNCELİ) - İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanan Tunceli Belediyesi binası girişi beton bariyerlerle kapatıldı. Kent merkezine giriş ve çıkışlar ise kontrollü sağlanıyor.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte 4 sanık hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davada önceki gün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl 3'er ay hapis cezası alan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı.

Kayyum atanmasının ardından dün akşam saatlerinde düzenlenen protesto eylemlerinin ardından Tunceli Valiliği'nce kent genelinde 10 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı getirildi. Kent merkezine giriş ve çıkışlar kontrollü yapılırken, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Tunceli Belediyesi binası ise beton bariyerlerle kapatıldı. Polisin, belediye önünde yerleştirdiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlarla önlemi sürüyor.