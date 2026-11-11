Tunceli'de 16 Temmuz 2024'te kurulan Jandarma SAK timi zorlu görevlere hazırlanıyor - Son Dakika
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Tunceli'de 16 Temmuz 2024'te kurulan Jandarma SAK timi zorlu görevlere hazırlanıyor

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Tunceli\'de 16 Temmuz 2024\'te kurulan Jandarma SAK timi zorlu görevlere hazırlanıyor
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Tunceli\'de 16 Temmuz 2024\'te kurulan Jandarma SAK timi zorlu görevlere hazırlanıyor
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Tunceli'de 16 Temmuz 2024'te kurulan Jandarma SAK timi, Munzur Çayı ve Keban Baraj Gölü'nde her mevsim eğitim yapıyor. Tim, sorumluluk alanında doğal afet ve suda kaybolma olaylarında arama kurtarma ile suç delili bulma görevlerini yürütüyor.

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timi, zorlu görevlere ve arama kurtarma çalışmalarına her an hazır olmak için Munzur Çayı ve Keban Baraj Gölü'nde sıkı eğitimlerden geçiyor.

Kentte 16 Temmuz 2024'te kurulan SAK timi, sorumluluk bölgelerinde meydana gelen doğal afetler ve suda kaybolan kişilere yönelik arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Zorlu görevlere daima hazır olan tim, belirli aralıklarla da her mevsim soğuk akan Munzur Çayı ve Keban Baraj Gölü'nde düzenlenen eğitim programlarına katılıyor.

Her türlü hava koşuluna rağmen eğitimlerini sürdüren tim, temel dalış teknikleri, su altındaki acil durumlarda hareket tarzları, kısıtlı görüşlerde dalış, irtifa dalışı, soğuk su dalışı, buz altı dalışı ve bot kullanımının yanı sıra akarsu, göl ve barajlarda arama kurtarma gibi birçok konuda kabiliyet kazanıyor.

Bu sayede zinde kalıp dayanıklılığı artıran tim, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra su altında ve su üstünde suç delillerinin aranması veya bulunması konusunda da görev üstleniyor.

"Tecrübeli personel görev yapıyor"

SAK Timi Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Sedat Güneş, AA muhabirine, sorumluluk alanlarının Tunceli, Elazığ, Erzincan ve Bingöl'den oluştuğunu söyledi.

Sorumlu oldukları bölgenin akarsu ve barajlar yönünden zengin olduğunu belirten Güneş, "Timde bu şartlarda görev yapabilecek eğitime ve tecrübeye sahip personel görev yapmaktadır. Tunceli SAK timi olarak görevimiz jandarma bölgesinde gerçekleşen su altında arama kurtarma, suya atılmış suçta kullanılan cisimler ve herhangi bir adli olaya delil olabilecek her türlü maddeyi bularak adli makamlara teslim etmektir." diye konuştu.

Güneş, görevlerini en iyi şekilde ve hatasız yapmak için yıllık eğitim programları düzenlediklerini dile getirerek, "Bölgemizin iklim ve coğrafi şartlarına göre eğitim ve tatbikatlar yapmaktayız. Eğitimlerimizin yüzde 30'luk kısmı dershane ortamında nazari (teorik) eğitim, yüzde 70'lik kısmı ise gerçek şartlar altında uygulamalı eğitim şeklinde gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.

Uygulamalı eğitimler yaptıklarından da bahseden Güneş, "Günlük eğitim faaliyetlerimizin bir kısmını da kişisel gelişim kapsamında spor oluşturmaktadır. Haftanın 3-4 günü spor yapmaktayız. Kişisel gelişimimizi takip edebilmek için her ay testler yapmakta ve bu testler sonucunda anlık gelişim durumumuzu takip edebilmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerMunzur ÇayıGüvenlikJandarmaTunceliEğitimGüncelSon Dakika

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