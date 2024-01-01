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Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01.01.2024 - 16:34,  Güncelleme: 17:37
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Tunceli'nin Pülümür ilçesi 4,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

TUNCELİ'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD saat 16.28'de yaşanan depremin büyüklüğünün 4,2 olduğunu açıkladı. Deprem yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Tunceli'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı. Son dönemlerde uzmanlar Tunceli'de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

TUNCELİ VALİSİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yaptığı açıklamada, "16:28 sıralarında Tunceli Pülümür merkezli 4:2 şiddetinde gerçekleşen depremle ilgili ihbar hatlarımızaherhangi bir olumsuzluk ulaşmamıştır. Bölgede tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tunceli\'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YORUMLAR (1)
  • Ahmet yilmaz: Geçmis olsun Allah korusun sizi Yanıtla 36 1

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