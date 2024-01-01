Tunceli\'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi 4,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD saat 16.28'de yaşanan depremin büyüklüğünün 4,2 olduğunu açıkladı. Deprem yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Tunceli'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı. Son dönemlerde uzmanlar Tunceli'de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yaptığı açıklamada, "16:28 sıralarında Tunceli Pülümür merkezli 4:2 şiddetinde gerçekleşen depremle ilgili ihbar hatlarımızaherhangi bir olumsuzluk ulaşmamıştır. Bölgede tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Geçmiş olsun." dedi.
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