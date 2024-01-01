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Tunceli'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Tunceli'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin ilçede herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı belirtildi.

Tunceli\'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
01.01.2024 - 17:15,
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Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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