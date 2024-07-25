Tunceli'de Açık Alanlarda Eylemler İzne Bağlandı - Son Dakika
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Tunceli'de Açık Alanlarda Eylemler İzne Bağlandı

Tunceli\'de Açık Alanlarda Eylemler İzne Bağlandı

Tunceli Valiliği, kent genelinde 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin izne bağlandığını duyurdu.

25.07.2024 01:01
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TUNCELİ Valiliği, kent genelinde 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin izne bağlandığını duyurdu.

Tunceli Valiliği, kentte 25-29 Temmuz tarihleri arasında 5 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin izne bağlandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde, Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında, Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stand açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 25 Temmuz günü saat 00.01 ile 29 Temmuz 2024 günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle mülki amirin izne bağlanması kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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