Tunceli'de Ahpanos ve Kutudere vadileri koruma altına alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Ahpanos ve Kutudere vadileri koruma altına alınıyor

Tunceli\'de Ahpanos ve Kutudere vadileri koruma altına alınıyor

Tunceli'de Ahpanos ve Kutudere vadilerinin doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği nedeniyle koruma altına alınması için çalışmalar başlatıldı. Ahpanos Vadisi, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarına dahil edilerek genişletilecek ve revize edilecek. Kutudere Vadisi ise yaban hayatı geliştirme sahası olarak Tarım ve Orman Bakanlığına teklif edilecek.

30.05.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de doğal güzellikleriyle öne çıkan Ahpanos ve Kutudere vadilerinin koruma altına alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte huzur ve sükun ortamının sağlanmasıyla Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatları doğrultusunda bazı çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Kentin doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği, endemik türlerinin yoğunluğu, yaban hayatının zenginliği ve rekreasyonel potansiyeli yüksek bölgeleri için önemli kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon, çeşitli bölgelerde statülü korunan alanların tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, Ahpanos Vadisi'nin taşıdığı kaynak değerleri ve biyolojik çeşitliliğiyle Munzur Vadisi Milli Parkı ile benzerlikler taşıma ve bu parkın devamı niteliğinde olması nedeniyle, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarına dahil edilerek parkın genişletilmesi ve revize edilmesi çalışması başlatılmıştır. Ayrıca Tunceli merkez ilçe sınırlarında bulunan Kutudere Vadisi bölgesinin sahip olduğu kaynak değerler bakımından özel bir öneme sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, Kutudere Vadisi'nin yaban hayatı geliştirme sahası olarak Tarım ve Orman Bakanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Munzur Vadisi, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Ahpanos ve Kutudere vadileri koruma altına alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Ahpanos ve Kutudere vadileri koruma altına alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement