Ovacık\'ta Şehit Olan Jandarma Uzman Onbaşı

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TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in (27) acı haberi memleketi, Tokat'a ulaştı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi aileye Tokat Valisi Abdullah Köklü ve yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Tacettin ve Gülten Kızılateş çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehidin cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Tokat'ta toprağa verilecek.