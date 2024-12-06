Tunceli'de Ayı Kış Uykusu Öncesi Besleniyor

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Tunceli'de ayı, kış uykusu öncesi karnını doyururken görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de, bir bozayı kış uykusu öncesi karnını doyururken cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kış uykusu öncesi karnını leş yiyerek doyuran bir bozayı, Kenan Poyraz isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Ayıya ilçe merkezine yakın bir noktada denk geldiğini kaydeden Kenan Poyraz, "Etrafında havlayan köpeklere aldırış etmeyen leşle karnını doyurdu. Daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu" dedi.