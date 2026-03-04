Tunceli'de Deprem Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Deprem Eğitimi

04.03.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, depreme hazırlık amacıyla eğitim ve tatbikatlarla bilinçlendiriliyor.

Tunceli'de öğrencilerin depreme karşı bilinçli yetiştirilmesi amacıyla okullarda eğitim ve uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirildi.

Kentte 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda okulları ziyaret eden AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri, öğrencilerle sınıflarda bir araya gelerek afet ve acil durumlarla ilgili dersler veriyor.

Ekipler, son olarak Tunceli Spor Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere deprem anında ve sonrasında doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Tatbikatlara da katılan öğrenciler, senaryo gereği çalan alarmın ardından öğretmenlerinin rehberliğinde "çök-kapan-tutun" hareketini yapıp doğru korunma pozisyonu aldı.

Planlı ve kontrollü şekilde okul binasından tahliye edilen öğrenciler, daha sonra çadır kurup arama kurtarma malzemelerini kullanarak deneyim elde etti.

Kaynak: AA

Tunceli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Deprem Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:38:53. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de Deprem Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.