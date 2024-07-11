Tunceli'de dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika
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Tunceli'de dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı köylerde etkili olan dolu ve sağanak yağış, kuru fasulye ekili arazilere ve bahçelere zarar verdi. Ayrıca Salkımözü Köyü Göl Mezrası'nda bir vatandaşın ahırı sel ve rüzgar nedeniyle yıkıldı. Diğer ilçelerde de sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelen zararların tespiti için çalışmalar sürüyor.

11.07.2024 20:36
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Tunceli'de dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

TUNCELİ - Tunceli'de 2 gün boyunca etkili olan dolu ve sağanak yağış ekili alanlara zarar verdi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe, Balpayam ve Salkömözü köylerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yağış sebebiyle kuru fasulye ekili yüzlerce dönüm arazi ile bahçelerde zarar meydana geldi. Pülümür ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, köylerde inceleme yaparak tutanak tuttu.

Öte yandan ilçeye bağlı Salkımözü Köyü Göl Mezrası'nda da Rıza Şan isimli vatandaşın ahırı sel ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Köye giden ekipler, inceleme yaparak olayı tutanak altına aldı.

Tunceli'de diğer ilçelerde de sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelen zararların tespiti amacıyla çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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