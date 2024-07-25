Tunceli'de Eylem ve Etkinlikler İzne Bağlandı - Son Dakika
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Tunceli'de Eylem ve Etkinlikler İzne Bağlandı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, miting ve konser gibi eylem ve etkinliklerin geçici süreyle izne bağlandığı duyuruldu. Sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklere izin verileceği belirtilirken, kararın 29 Temmuz saat 23.59'a kadar geçerli olacağı ifade edildi.

25.07.2024 09:29
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Tunceli'de basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, miting ile konser gibi eylem ve etkinliklerin yapılmasının geçici süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte huzurun ve güvenliğin sağlanması için bazı kararların alındığı belirtildi.

Bu kapsamda sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklere izin verileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stand açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakmak ve taşıma, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 29 Temmuz saat 23.59'a kadar mülki amirin iznine bağlanması kararı alınmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Eylem ve Etkinlikler İzne Bağlandı - Son Dakika

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