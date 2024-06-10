Tunceli'de Filistin'e Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi - Son Dakika
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Tunceli'de Filistin'e Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi

Tunceli\'de Filistin\'e Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi. Çemişgezek Anaevi ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yöredeki kadınlar tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Kaymakam, Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı da kermesi ziyaret ederek, emeği geçenleri kutladı. Kermeste toplanan nakdi yardım Filistin'e gönderilecek.

10.06.2024 12:55
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Filistin'e destek amacıyla kermes organize edildi.

Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Çemişgezek Anaevi ve Kültür Merkezi'nde kermes düzenlendi.

Etkinlikte, yöredeki kadınlar tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Kaymakam Orçun Cüney Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin de kermesi ziyaret ederek, emeği geçenleri kutladı.

Kermeste toplanan nakdi yardım Filistin'e gönderilecek.

Kaynak: AA

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