Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Filistin'e destek amacıyla kermes organize edildi.
Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Çemişgezek Anaevi ve Kültür Merkezi'nde kermes düzenlendi.
Etkinlikte, yöredeki kadınlar tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu.
Kaymakam Orçun Cüney Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin de kermesi ziyaret ederek, emeği geçenleri kutladı.
Kermeste toplanan nakdi yardım Filistin'e gönderilecek.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Filistin'e Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi - Son Dakika
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