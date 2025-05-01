Tunceli'de Fırtına: Çatılar Uçtu, Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Tunceli'de fırtına etkili oldu, çatılar uçtu, ulaşımda aksamalar yaşanıyor

TUNCELİ - Tunceli'de öğleden sonra etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tunceli'de öğleden sonra kent merkezi, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve yapının çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle özellikle Tunceli-Pülümür- Erzincan ile Tunceli-Ovacık karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan meteorolojiden yapılan açıklamada, Cuma günü Tunceli ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.