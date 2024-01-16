 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunceli'de hayvan otlatırken kayalıktan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de hayvan otlatırken kayalıktan düşen kişi kurtarıldı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 62 yaşındaki Düzgün Yağcı, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağcı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Tunceli\'de hayvan otlatırken kayalıktan düşen kişi kurtarıldı
16.01.2024 - 14:59,
Abone Ol

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, hayvan otlatırken kayalıktan düşerek yaralanan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İn köyünde yaşayan 62 yaşındaki Düzgün Yağcı, arazide hayvanlarını otlattığı esnada dengesini kaybedip kayalıktan düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının sonunda Yağcı, bulunduğu yerden kurtarılarak sedyeyle ambulansa taşındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Yağcı, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yağcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Tunceli, AFAD, Kurtarma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de hayvan otlatırken kayalıktan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika


15:58
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele açıklaması Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele açıklaması
15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı

Son Dakika
15:58 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele açıklaması
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 16:09:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de hayvan otlatırken kayalıktan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement