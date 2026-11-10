Tunceli'de JAK timleri vefatının 88. yılında viyadükten iple inip Atatürk posteri açtı

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla viyadükten iple iniş yaparak Atatürk posteri açtı.

Kentte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda JAK timleri de Atatürk'ü anmak için Atatürk Viyadüğü'nde faaliyet gerçekleştirdi.

Viyadükten iple inen JAK timleri, Atatürk posteri açtı.