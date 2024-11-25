Tunceli'de Kar Yağışı, Sürücü Mahsur Kaldı

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Sütlüce köyünün Kemer mezrası yolunda aracıyla mahsur kalan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan aracı halat yardımıyla çekerek kurtardı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede ekipler, yolların kapanmaması için çalışmasını sürdürüyor.
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