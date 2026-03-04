Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Tunceli- Elazığ kara yolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?