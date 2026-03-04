Tunceli'de Kaza: 3 Yaralı

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Tunceli- Elazığ kara yolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.