Tunceli\'de Kent Diplomasisi Zirvesi

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Tunceli'de Kent Diplomasisi Ulusal Zirvesi'nin açılışı dolayısıyla "Küreselden Yerele Diplomasi" paneli gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" projesi kapsamında Munzur Üniversitesi (MUNÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MUNÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Şahin, programda yaptığı konuşmada, üniversitenin her geçen yıl geliştiğini ve çok kıymetli bilim insanlarına ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Öğrencilerin üniversite sayesinde kent diplomasisini öğrendiğini vurgulayan Şahin, "Diplomasi dili çok farklı bir dil. Her mekanın ve coğrafyanın kendine özgü dili var. Bu dili konuşma çağ okumak demektir. Çağ okuyabilmenin yolu kendi coğrafyanızın mekansal hafızasını oluşturmanız demektir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya da Ulusal Zirve'nin yerelden küresele uzanan bir diplomasi anlayışının önemini hatırlattığını belirterek, "Programımız boyunca, yaşadığımız kente, çevremize ve bölgemize yeni bir pencereden bakma fırsatı bulacak, dünyaya açılan vizyonumuzu daha da genişletme imkanına sahip olacağız. Kent diplomasisi, şehirlerimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlarken, aynı zamanda kültürel, sosyal ve ekonomik bağları güçlendiren önemli bir araçtır. Bu bağlamda kentler, birer köprü, birer ortak değer alanı olarak medeniyetler arasında diyalog kurar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından MUNÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Gündoğdu'nun moderatörlüğünde, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Özden Zeynep Oktay, Milli Savuma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndan Doç. Dr. Emrah Aydemir ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Doç. Dr. Oğuzhan Erdoğan'ın katılımıyla "Küreselden Yerele Diplomasi" temalı panel yapıldı.

Soru cevap şeklinde tamamlanan panele, kurum müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.