Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 62 AH 816 ile 07 NB 207 plakalı otomobiller, Tunceli- Elazığ kara yolunun Ahmet Yesevi Viyadüğü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı - Son Dakika
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