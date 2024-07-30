Tunceli\'de Otomobilde 500 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

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TUNCELİ'de, Elazığ'dan feribotla kente giriş yapan bir otomobilde narkotik köpeği 'Luna' ile yapılan aramada, bir şüphelinin pantolonun içinde gizlediği poşette 500 ecstasy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turistlerin yoğun olarak geldiği yaz sezonunda kente uyuşturucu madde getirilebileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, şüphe üzerine saat 02.30'da Elazığ'dan feribot yoluyla Tunceli'ye gelen bir otomobil durduruldu. Narkotik köpeği 'Luna' ile yapılan aramada, otomobildeki şüphelinin pantolonun iç kısmına gizlenen poyette 500 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.