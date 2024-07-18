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Tunceli'de polisevinin yıkımı yapıldı

TUNCELİ - Tunceli'de yapılan testler sonucunda depreme dayanıksız çıkan polisevi binasının yıkımı yapıldı.

Tunceli'de olası bir depreme karşın hazırlıklar devam ediyor. Bu çerçevede polis evi, yapılan kontroller sonucu depreme dayanıksız çıktı. Bunun üzerine Tunceli Valiliği, bina için yıkım kararı aldı. Karar sonrasında binanın yıkımı ekipler tarafından gerçekleştirildi.