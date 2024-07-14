Tunceli\'de sağanak yağış sele dönüştü

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Tunceli'de sağanak sele dönüştü, o anlar kamerada

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. O anlar telefon kamerası ile kayıt altına alındı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrasında Kuzulca köyünde sel meydana geldi. Dağdan gelen sel vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sel sonrasında ise menfezin yıkıldığı öğrenildi. Ayrıca köy yolu ulaşıma kapanırken bölgeye DSİ ve il özel idaresine bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirildi.