Tunceli'de SAK dalgıçları Cumhuriyet Bayramı'nı 29 metre derinlikte kutladı - Son Dakika
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Tunceli'de SAK dalgıçları Cumhuriyet Bayramı'nı 29 metre derinlikte kutladı

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Tunceli’nin Pertek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Su Altı Arama Kurtarma (SAK) dalgıçları, baraj gölüne dalarak Türk bayrağı açtı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Su Altı Arama Kurtarma (SAK) dalgıçları, baraj gölüne dalarak Türk bayrağı açtı.

Kentte Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki SAK timinde görevli dalgıçlar da Pertek'teki Keban Baraj Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.

Tekneyle baraj gölüne açılan dalgıçlar, gerekli hazırlıkların ardından Pertek Kalesi mevkisinde dalış yaptı.

Güvenli şekilde 29 metreye dalan dalgıçlar, suyun altında Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de dalış etkinliğine dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, al bayrağın her yerde olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin 103. yılını kutlayan Aygöl, "Bu anlamlı etkinlikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıTunceliPertekGüncelSon Dakika

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