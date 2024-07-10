Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.
Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Pülümür ilçesine bağlı Dereköy bölgesindeki Çağıl Yaylası'nda da şiddetli sağanak sonrası sel meydana geldi.
Vatandaşlara zor anlar yaşatan selde, bir inek ormanlık alanda sulara kapılarak telef oldu.
Yayladakiler arazide kaybolan 5 ineğin bulunması için de çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Şiddetli Sağanak Sonrası Sel: Bir İnek Telef Oldu - Son Dakika
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