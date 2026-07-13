Tunceli'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tunceli'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 2 Şüpheli Yakalandı

Tunceli\'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 2 Şüpheli Yakalandı
13.07.2026 23:28
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Nazımiye'de silahlı saldırıda ağır yaralanan Z.A. askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Z.A., hayati tehlikesi nedeniyle askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli ise jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Nazımiye ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde duran Z.A.'ya yaklaşan şüphelilerden biri tabancayla peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Z.A, yere yığılırken, şüpheliler ise bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Z.A., ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Z.A., hayati tehlikesi bulunduğu için askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Olayın ardından harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı Kıl köyü yakınlarında tespit etti. Aracı durduran ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

MAYIS AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Silahlı saldırıda yaralanan Z.A.'nın, mayıs ayında Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen ve 'ayak izleri' olarak bilinen alanda izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişiyle birlikte tutuklandığı, daha sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Elazığ, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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